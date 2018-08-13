Гражданку Молдовы застрелили в России
Проживающую в России 33-летнюю гражданку Молдовы застрелил ее 38-летний сожитель. Женщина с огнестрельным ранением в голову скончалась в больнице.
Проживающую в России 33-летнюю гражданку Молдовы застрелил ее 38-летний сожитель. Женщина с огнестрельным ранением в голову скончалась в больнице.
По данным российских СМИ, инцидент произошел в
Ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь.
Сожитель женщины — бизнесмен — был задержан.
Российская пресса отмечает, что женщина не работала и не имела вида на жительство.
Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.