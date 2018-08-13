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17:59 (мск), источник: Noi.md

Гражданку Молдовы застрелили в России

Проживающую в России 33-летнюю гражданку Молдовы застрелил ее 38-летний сожитель. Женщина с огнестрельным ранением в голову скончалась в больнице.

Источник: Noi.md

По данным российских СМИ, инцидент произошел в Санкт-Петербурге, 10 августа. Пострадавшая выпивала с сожителем, между ними возникла ссора. В результате конфликта женщина была застрелена в голову из травматического оружия.

Ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

Сожитель женщины — бизнесмен — был задержан.

Российская пресса отмечает, что женщина не работала и не имела вида на жительство.

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.

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