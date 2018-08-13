Гражданку Молдовы застрелили в России

Источник: Noi.md

По данным российских СМИ, инцидент произошел в Санкт-Петербурге, 10 августа. Пострадавшая выпивала с сожителем, между ними возникла ссора. В результате конфликта женщина была застрелена в голову из травматического оружия.

Ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

Сожитель женщины — бизнесмен — был задержан.

Российская пресса отмечает, что женщина не работала и не имела вида на жительство.