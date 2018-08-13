В Сергиевске 11-летняя девочка отбилась от напавшего на нее мужчины

По данным источника в правоохранительных органах, 9 августа на 11-летнюю девочку напал взрослый мужчина. Предполагается, что он пытался совершать сексуальное насилие, но девочка, защищаясь, нанесла ему ножевое ранение в область спины.

О мужчине известно, что ему 49 лет, и он уже имеет судимости по статьям «Разбой» и «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера».