Младенец умер после прививки в Ганцевичском районе
В больницу, где скончался ребенок, выехали следователи, изъята документация и вакцина.
В больницу, где скончался ребенок, выехали следователи, изъята документация и вакцина.
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухмесячного ребенка, которому была проведена плановая вакцинация, инцидент случился в Брестской области, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
В Ганцевичском районе 13 августа родителями на плановую вакцинацию был доставлен двухмесячный ребенок.
«После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи, но спасти его не удалось», — сообщили Sputnik в понедельник в СК.
По словам следователей, в настоящее время на месте происшествия работает