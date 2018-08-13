Младенец умер после прививки в Ганцевичском районе

Источник: Sputnik.by

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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухмесячного ребенка, которому была проведена плановая вакцинация, инцидент случился в Брестской области, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

В Ганцевичском районе 13 августа родителями на плановую вакцинацию был доставлен двухмесячный ребенок.

«После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи, но спасти его не удалось», — сообщили Sputnik в понедельник в СК.