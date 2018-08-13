Уснул с деньгами, проснулся без штанов: кража в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала подозреваемого в краже крупной суммы денег у сотрудника автомойки. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала подозреваемого в краже крупной суммы денег у сотрудника автомойки. Об этом сообщили в
С заявлением о краже в дежурную часть полиции обратился 31-летний житель
«Он зашел в помещение, предназначенное для отдыха, положил рядом с диваном свои личные вещи, в том числе шорты, в которых хранились деньги, и уснул, оставив входную дверь открытой. Злоумышленник, проходивший в этот момент мимо мойки, заметил, что там никого нет. Воспользовавшись случаем, он незаметно проник на территорию предприятия, прокрался в помещение, где спал работник, и похитил его шорты с деньгами», — рассказали в ведомстве.
В ходе
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.