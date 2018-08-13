Уснул с деньгами, проснулся без штанов: кража в Севастополе

Источник: РИА "Новости"

С заявлением о краже в дежурную часть полиции обратился 31-летний житель города-героя. Он сообщил, что у него похитили 80 тыс рублей. Как выяснилось, потерпевший работал в автомойке в ночную смену. Выполнив все свои обязанности, мужчина решил немного отдохнуть.

«Он зашел в помещение, предназначенное для отдыха, положил рядом с диваном свои личные вещи, в том числе шорты, в которых хранились деньги, и уснул, оставив входную дверь открытой. Злоумышленник, проходивший в этот момент мимо мойки, заметил, что там никого нет. Воспользовавшись случаем, он незаметно проник на территорию предприятия, прокрался в помещение, где спал работник, и похитил его шорты с деньгами», — рассказали в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника — 26-летнего горожанина, ранее судимого за кражу. У него изъяли часть похищенных денежных средств и вернули законному владельцу.