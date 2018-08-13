Одну из задержанных в США казахстанок, отпустили под подписку о невыезде

Источник: Zakon.kz

Диору Аширову, подозреваемую в мошенничестве в США, отпустили под подписку о невыезде, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Громкий скандал разразился неделю назад. Трёх казахстанок задержали в Нью-Йорке. По версии ФБР, они и ещё 22 человека распространяли фейковые объявления о продаже раритетных авто и незаконно заработали 4 с половиной миллиона долларов.

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Сейчас Фуркат Абраров ищет возможность выехать в Штаты. Вместе с женой он переехал туда в 2012-м, вернуться в Казахстан пришлось по семейным обстоятельствам, — ухаживал за больным отцом.

По словам мужчины, в Америке он работал на СТО, Диора убирала квартиры. О том, что его жену подозревают в крупном мошенничестве, Фуркат узнал из новостей. Но поговорить с супругой не получается и по сей день — женщина находится под домашним арестом, общаться с родственниками ей запрещено.

По громкому делу проходят три наши соотечественницы — Диора Аширова, Елена Кудайбергенова и Азиза Джалолова. Муж последней также оказался в списке подозреваемых.