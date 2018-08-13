Одну из задержанных в США казахстанок, отпустили под подписку о невыезде
Об этом рассказал ее муж.
Об этом рассказал ее муж.
Диору Аширову, подозреваемую в мошенничестве в США, отпустили под подписку о невыезде, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
Громкий скандал разразился неделю назад. Трёх казахстанок задержали в
Сейчас Фуркат Абраров ищет возможность выехать в Штаты. Вместе с женой он переехал туда в 2012-м, вернуться в Казахстан пришлось по семейным обстоятельствам, — ухаживал за больным отцом.
По словам мужчины, в Америке он работал на СТО, Диора убирала квартиры. О том, что его жену подозревают в крупном мошенничестве, Фуркат узнал из новостей. Но поговорить с супругой не получается и по сей день — женщина находится под домашним арестом, общаться с родственниками ей запрещено.
По громкому делу проходят три наши соотечественницы — Диора Аширова, Елена Кудайбергенова и Азиза Джалолова. Муж последней также оказался в списке подозреваемых.
— Ей дали работу, что она, помимо своей работы, взяла эти флаеры, развешивать. Азиза, она из Тараза, соседка. Вот она,