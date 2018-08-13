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19:23 (мск), источник: Это Кавказ

Два человека упали в трещину на склонах Эльбруса

На склонах Эльбруса в Кабардино-Балкарии упали в трещину горы два туриста. На помощь пострадавшим выдвинулись спасатели МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«При спуске с горы в тумане ушли в сторону и упали в трещину два человека на снегоходе. ЧП случилось на склоне горы Эльбрус на высоте около 4,2 тысячи метров над уровнем моря, в районе Приюта Одиннадцати», — сообщил ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Адемей Джаппуев.

На место происшествия выехала группа спасателей в составе 10 человек.

Кроме того, помощь потребовалась еще одному человеку, находящемуся в том же районе. По предварительным данным, у него отек горла.

Как отмечается на сайте МЧС, ЧП произошло с зарегистрированной у спасателей группой туристов из Москвы.

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