Опубликовано видео серьезной аварии в Минске возле ЦУМа
В ДТП попали сразу три автомобиля.
В ДТП попали сразу три автомобиля.
Авария произошла в центре Минска днем 13 августа. На площади Якуба Коласа в непростое ДТП попали маршрутный микроавтобус и два легковых авто.
Маршрутка столкнулась с легковой «Тойотой Камри», а та уже после удара с бусом задела «Ниссан Икс Трейл». Всего в аварии пострадали четыре человека, троим понадобилась серьезная медпомощь, их госпитализировали в ближайшие медучреждения.
Чуть позже в интернете пользователь Stingoff опубликовал на своем
На месте ДТП работают оперативники, обстоятельства ЧП выясняются.
Напомним, вчера, 12 августа, в аварию под Ивьем на автотрассе М6 так же попал маршрутный микроавтобус, несколько пассажиров пострадали очень серьезно.