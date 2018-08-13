Опубликовано видео серьезной аварии в Минске возле ЦУМа

Источник: Комсомольская правда

Авария произошла в центре Минска днем 13 августа. На площади Якуба Коласа в непростое ДТП попали маршрутный микроавтобус и два легковых авто.

Маршрутка столкнулась с легковой «Тойотой Камри», а та уже после удара с бусом задела «Ниссан Икс Трейл». Всего в аварии пострадали четыре человека, троим понадобилась серьезная медпомощь, их госпитализировали в ближайшие медучреждения.

Чуть позже в интернете пользователь Stingoff опубликовал на своем ютуб-канале кадры с места происшествия. В коротком видео видно, как бус «уходит» с крайней левой полосы на встречку, пытается уйти от удара идущей в лоб легковушки, и получает удар по касательной. «Тойоту» разворачивает и она въезжает еще в «Ниссан».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/x4e93-hqf6E?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На месте ДТП работают оперативники, обстоятельства ЧП выясняются.