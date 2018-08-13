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20:27 (мск), источник: Kazinform

В Капшагае женщина и мужчина утонули, пытаясь спасти ребенка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На Капшагайском водохранилище погибли двое взрослых, бросившихся на спасение ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС по Алматинской области.

Источник: Kazinform

Трагическое происшествие произошло вечером 11 августа. 24-летняя женщина и 37-летний мужчина погибли при попытке спасти 10-летнего ребенка.

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«Информация о гибели трех человек на воде поступила 20:10. Они купались в неразрешенном для купания месте. В темное время суток не было возможности вести поисковые работы, и 4 сотрудника оперативно-спасательного отряда начали поиски в 5 часов утра. На данный момент тела всех трех погибших найдены», — ответил корреспонденту официальный представитель областного ДЧС Азамат Журтбаев.

По словам представителя департамента, с начала года в Алматинской области утонули 46 человек, 11 из них — дети.

«Все 46 человек купались в необорудованных для купания местах. ДЧС по Алматинской области призывает купаться в специально отведенных местах, не купаться в нетрезвом состоянии и не оставлять без присмотра детей», — сказал Азамат Журтбаев.

Автор: Айжан Серікжанқызы
Перевод: Сания Кутбанова.

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