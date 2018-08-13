Подросток умер в больнице Светлогорска
Сейчас причину смерти подростка устанавливают специалисты, работает комиссия.
Сейчас причину смерти подростка устанавливают специалисты, работает комиссия.
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Скончавшийся в больнице Светлогорска подросток имел хроническое прогрессирующее заболевание, сообщила Sputnik
О смерти 15-летнего подростка в понедельник сообщили белорусские СМИ, однако подробности трагедии известны не были.
«Ребенок имел хроническое прогрессирующее заболевание. Наблюдался у врачей-специалистов», — рассказала представитель Минздрава.
По словам Бородун, мальчика лечили стационарно в Гомельской областной больнице, а также Гомельской областной детской клинической больнице.
«Проводилось необходимое обследование и лечение. Состояние ухудшилось резко. При обращении за медицинской помощью госпитализирован в районную ЦРБ и сразу же переведен в межрайонный центр. Однако спасти ребенка не удалось», — сообщила
Причину смерти подростка устанавливают специалисты, сейчас проверкой по факту занимается специально созданная комиссия.