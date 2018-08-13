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20:47 (мск), источник: Sputnik.by

Подросток умер в больнице Светлогорска

Сейчас причину смерти подростка устанавливают специалисты, работает комиссия.

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Скончавшийся в больнице Светлогорска подросток имел хроническое прогрессирующее заболевание, сообщила Sputnik пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун.

О смерти 15-летнего подростка в понедельник сообщили белорусские СМИ, однако подробности трагедии известны не были.

«Ребенок имел хроническое прогрессирующее заболевание. Наблюдался у врачей-специалистов», — рассказала представитель Минздрава.

По словам Бородун, мальчика лечили стационарно в Гомельской областной больнице, а также Гомельской областной детской клинической больнице.

«Проводилось необходимое обследование и лечение. Состояние ухудшилось резко. При обращении за медицинской помощью госпитализирован в районную ЦРБ и сразу же переведен в межрайонный центр. Однако спасти ребенка не удалось», — сообщила пресс-секретарь ведомства.

Причину смерти подростка устанавливают специалисты, сейчас проверкой по факту занимается специально созданная комиссия.

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