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20:49 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматы иномарка с детьми загорелась после столкновения

Сильная авария произошла с участием двух автомобилей марки Mercedes в Алматы вечером 13 августа, передает inAlmaty.kz.

Источник: Newtimes.kz

Автомобиль марки Mersedes на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в другое авто той же марки в районе торгово-развлекательного центра «Адем». Один из автомобилей загорелся, очевидцы сообщают что в нем были дети.

Отметим, что подробная информация о произошедшем и жертвах уточняется.

Видео серьезной аварии размещено на паблике almaty_dtp.

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