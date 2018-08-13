В Алматы иномарка с детьми загорелась после столкновения
Сильная авария произошла с участием двух автомобилей марки Mercedes в Алматы вечером 13 августа, передает inAlmaty.kz.
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Сильная авария произошла с участием двух автомобилей марки Mercedes в Алматы вечером 13 августа, передает inAlmaty.kz.
Автомобиль марки Mersedes на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в другое авто той же марки в районе
Отметим, что подробная информация о произошедшем и жертвах уточняется.
Видео серьезной аварии размещено на паблике almaty_dtp.