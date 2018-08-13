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21:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Березовке 18-летний мотоциклист-бесправник врезался в авто на обочине и погиб

Ехавшая с ним пассажирка сильно травмирована.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло ночью с воскресенья на понедельник в Лидском районе, сообщают в МВД.

Как информируют в оперативной сводке, около 01.00 в городе Березовка на Лидчине по городским улицам катал знакомую девушку 18-летний мотоциклист, у которого не было прав на управление двухколесным «конем». На одном из участков улицы молодой человек не справился с управлением и налетел на припаркованную на обочине машину «Ивеко».

От полученных травм молодой мотоциклист скончался на месте, его пассажирку, девушку 1997 года рождения, увезли на скорой.

Чуть больше месяца остается до закрытия мотосезона 2018 года в Беларуси. Тогда же, 18 сентября, в День памяти погибших мотоциклистов, вспомнят погибших. В прошлом году в ДТП на трассах страны погибли 27 мотоциклистов, в этом году, к сожалению, в сводках также фиксируются смертельные аварии с водителями мотоциклов.

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