В Березовке 18-летний мотоциклист-бесправник врезался в авто на обочине и погиб

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло ночью с воскресенья на понедельник в Лидском районе, сообщают в МВД.

Как информируют в оперативной сводке, около 01.00 в городе Березовка на Лидчине по городским улицам катал знакомую девушку 18-летний мотоциклист, у которого не было прав на управление двухколесным «конем». На одном из участков улицы молодой человек не справился с управлением и налетел на припаркованную на обочине машину «Ивеко».

От полученных травм молодой мотоциклист скончался на месте, его пассажирку, девушку 1997 года рождения, увезли на скорой.