Татарстанец из-за процентов по кредиту напал на сотрудницу банка
Когда охрана повалила его, он начал биться головой об пол.
Когда охрана повалила его, он начал биться головой об пол.
В Набережных Челнах в отделении банка по адресу проспект Мира 24б девушка довольно долго пыталась донести до посетителя информацию о процентных ставках по предлагаемому кредиту. В один из моментов мужчина не выдержал и начал спорить с сотрудницей учреждения. По предварительным данным, его возмутили те самые проценты. В результате посетитель пустил в ход кулаки.
Жертва нападения смогла нажать на тревожную кнопку. Охрана банка скрутила мужчину и повалила. Но тот стал биться головой об пол, пришлось зафиксировать ему шею и в таком виде удерживать до приезда полиции.
У пострадавшей сотрудницы банка были зафиксированы множественные ушибы. Дальнейшую судьбу недовольного посетителя решат в правоохранительных органах.