Татарстанец из-за процентов по кредиту напал на сотрудницу банка

В Набережных Челнах в отделении банка по адресу проспект Мира 24б девушка довольно долго пыталась донести до посетителя информацию о процентных ставках по предлагаемому кредиту. В один из моментов мужчина не выдержал и начал спорить с сотрудницей учреждения. По предварительным данным, его возмутили те самые проценты. В результате посетитель пустил в ход кулаки.