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10:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Татарстанец из-за процентов по кредиту напал на сотрудницу банка

Когда охрана повалила его, он начал биться головой об пол.

В Набережных Челнах в отделении банка по адресу проспект Мира 24б девушка довольно долго пыталась донести до посетителя информацию о процентных ставках по предлагаемому кредиту. В один из моментов мужчина не выдержал и начал спорить с сотрудницей учреждения. По предварительным данным, его возмутили те самые проценты. В результате посетитель пустил в ход кулаки.

Жертва нападения смогла нажать на тревожную кнопку. Охрана банка скрутила мужчину и повалила. Но тот стал биться головой об пол, пришлось зафиксировать ему шею и в таком виде удерживать до приезда полиции.

У пострадавшей сотрудницы банка были зафиксированы множественные ушибы. Дальнейшую судьбу недовольного посетителя решат в правоохранительных органах.

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