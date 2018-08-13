Водитель убитых в Африке журналистов помещен в тюрьму

«Он находится в тюрьме при жандармерии в Банги. Следователи сказали, что он проходит пока как свидетель. Содержится в заключении, в том числе, чтобы обеспечить, с одной стороны, его доступность — в случае следственных действий, а с другой — чтобы его безопасность тоже соблюсти», — приводит агентство слова представителя российского посольства. По его словам, российские следователи еще не приехали в страну, и дата их приезда пока неизвестна.