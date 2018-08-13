Водитель убитых в Африке журналистов помещен в тюрьму
Следователи Центральноафриканской республики (ЦАР) сообщили, что водитель убитых россиян Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко находится в тюрьме. Это сделано, в том числе,
Следователи Центральноафриканской республики (ЦАР) сообщили, что водитель убитых россиян Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко находится в тюрьме. Это сделано, в том числе,
«Он находится в тюрьме при жандармерии в Банги. Следователи сказали, что он проходит пока как свидетель. Содержится в заключении, в том числе, чтобы обеспечить, с одной стороны, его доступность — в случае следственных действий, а с другой — чтобы его безопасность тоже соблюсти», — приводит агентство слова представителя российского посольства. По его словам, российские следователи еще не приехали в страну, и дата их приезда пока неизвестна.
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в ЦАР 30 июля 2018 года. Они отправились туда, чтобы снять документальный фильм о «ЧВК Вагнера». По сообщениям местной прессы, к их гибели может быть причастна мусульманская военизированная группировка «Селека». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «убийство».