На 7 лет осудили замакима района в Атырауской области

«На скамье подсудимых оказались бывший заместитель акима Макатского района и руководитель районного отдела строительства акимата. Должностные лица следствием обвинялись в получении взятки от руководителя подрядной организации в размере 500 тысяч тенге. Эта организация занималась реализацией проектов «Термомодернизация микрорайона Привокзальный», «Строительство Центральной площади», «Строительство аллеи «Болашак». Решением суда заместитель акима Макатского района был признан виновным по статье УК РК «Получение взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору». Он приговорен к 7 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Теперь уже бывший руководитель, до суда находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда», — сообщил руководитель пресс-службы Атырауского областного суда Боранбай Галиев.