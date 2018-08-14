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10:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Родственники погибших при крушении самолёта Flydubai выиграли суд

Авиакомпания Flydubai выплатит около $217 тыс. детям пары, погибшей в ростовском аэропорту в 2016 году.

Авиакомпания Flydubai выплатит 800 тыс. дирхамов (около $217 тыс.) детям супружеской пары, погибшей при крушении Boeing в ростовском аэропорту в 2016 году. Соответствующее решение вынес Гражданский суд Дубая (ОАЭ), сообщает 13 августа арабское издание Khaleej Times.

Уточняется, что иск был подан год и четыре месяца назад.

«После подачи апелляции мы, безусловно, будем настаивать на более высокой сумме финансовой компенсации. Братья и сестры понесли огромные моральные потери, которые не могут компенсировать никакие деньги. Мы ждем текста постановления, чтобы увидеть мотивы постановления суда. После его рассмотрения мы подадим апелляцию», — цитирует издание адвоката Мохаммеда Аль-Хашими, представляющего интересы российских братьев и сестер.

У Аль-Хашими есть еще пять подобных исков, в которых семьи жертв аварии требуют компенсации. Эти дела рассмотрит департамент по правовым вопросам в Дубае. Если мировое соглашение с авиакомпанией выработано не будет, их передадут в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер Boeing 737−800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился в ростовском аэропорту 19 марта 2016 года. В результате сложных метеоусловий пилоты безуспешно пытались около двух часов посадить тяжёлую машину. После второй неудачной попытки самолёт рухнул на взлётно-посадочную полосу и разбился. 62 человека, находившиеся на борту, погибли.

Родственники погибших при катастрофе лайнера Flydubai обратились в суд.

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