Родственники погибших при крушении самолёта Flydubai выиграли суд
Авиакомпания Flydubai выплатит около $217 тыс. детям пары, погибшей в ростовском аэропорту в 2016 году.
Авиакомпания Flydubai выплатит около $217 тыс. детям пары, погибшей в ростовском аэропорту в 2016 году.
Авиакомпания Flydubai выплатит 800 тыс. дирхамов (около $217 тыс.) детям супружеской пары, погибшей при крушении Boeing в ростовском аэропорту в 2016 году. Соответствующее решение вынес Гражданский суд Дубая (ОАЭ), сообщает 13 августа арабское издание Khaleej Times.
Уточняется, что иск был подан год и четыре месяца назад.
«После подачи апелляции мы, безусловно, будем настаивать на более высокой сумме финансовой компенсации. Братья и сестры понесли огромные моральные потери, которые не могут компенсировать никакие деньги. Мы ждем текста постановления, чтобы увидеть мотивы постановления суда. После его рассмотрения мы подадим апелляцию», — цитирует издание адвоката Мохаммеда
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Как сообщало ИА REGNUM, лайнер Boeing 737−800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в
Родственники погибших при катастрофе лайнера Flydubai обратились в суд.