Штраф в 1,5 млн тенге грозит родителям 8-летнего автоугонщика в Уральске

Источник: Kazinform

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Напомним, за неделю мальчик ухитрился трижды угнать автомобили. Родителям придётся заплатить почти 1,5 млн тенге штрафа. Сам ребенок никак не объясняет свои странные поступки. В полиции проинформировали, что угонщик из благополучной семьи. У него хорошая успеваемость в школе. Его отец 30 лет проработал водителем автобуса, сейчас он на пенсии по инвалидности. В отношении родителей возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних детей».

Первый угон ребенок совершил 6 августа. На внедорожнике он въехал в другой легковой автомобиль. Спустя три дня он сел за руль микроавтобуса, а накануне Николая задержали снова. На этот раз он угнал машину с парковки собственной школы. Причём дважды, чтобы поймать малолетнего правонарушителя, полицейским пришлось объявлять план «Перехват». Все угнанные автомобили разбиты.

«Планшет в основном игры у него эти машины, автобусы. Страсть у него вот это. Я не знаю, откуда деньги брать. Пускай через суд с моей пенсии там как-то вычисляют. Я вообще ходить не могу», — говорит отец мальчика Александр Керцман.