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00:19 (мск), источник: Kazinform

Штраф в 1,5 млн тенге грозит родителям 8-летнего автоугонщика в Уральске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Дело 8-летнего угонщика из Уральска рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, передает 24.kz.

Источник: Kazinform
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Напомним, за неделю мальчик ухитрился трижды угнать автомобили. Родителям придётся заплатить почти 1,5 млн тенге штрафа. Сам ребенок никак не объясняет свои странные поступки. В полиции проинформировали, что угонщик из благополучной семьи. У него хорошая успеваемость в школе. Его отец 30 лет проработал водителем автобуса, сейчас он на пенсии по инвалидности. В отношении родителей возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних детей».

Первый угон ребенок совершил 6 августа. На внедорожнике он въехал в другой легковой автомобиль. Спустя три дня он сел за руль микроавтобуса, а накануне Николая задержали снова. На этот раз он угнал машину с парковки собственной школы. Причём дважды, чтобы поймать малолетнего правонарушителя, полицейским пришлось объявлять план «Перехват». Все угнанные автомобили разбиты.

«Планшет в основном игры у него эти машины, автобусы. Страсть у него вот это. Я не знаю, откуда деньги брать. Пускай через суд с моей пенсии там как-то вычисляют. Я вообще ходить не могу», — говорит отец мальчика Александр Керцман.

«Здесь поднимается вопрос безопасности самого Николая и вопрос безопасности граждан нашего города. Поэтому мы сегодня на комиссии этот вопрос рассмотрим. Поднимем вопрос меры ответственности родителей. Дела возбуждены по факту угона. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить причину того, что побудило Николая совершить угоны», — сказал начальник МПС УВД Уральска Муслим Джардемов.

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