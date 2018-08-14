В приморских печах сгорают мечты наркоманов
В Уссурийске уничтожено более 138 кг наркотических средств, сообщили DEITA. RU в УМВД региона.
В Уссурийске уничтожено более 138 кг наркотических средств, сообщили DEITA. RU в УМВД региона.
Среди уничтоженных наркотических средств: героин, масло каннабиса, конопля и курительные смеси.
Наркотики сожгли в печи одного из предприятий Уссурийска, под надзором специально созданной комиссии. Сжигание вещественных доказательств по уголовным и административным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, является обязательной процедурой, предусмотренной законодательством.
Михаил Грач.