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03:26 (мск), источник: ДЕЙТА

В приморских печах сгорают мечты наркоманов

В Уссурийске уничтожено более 138 кг наркотических средств, сообщили DEITA. RU в УМВД региона.

Среди уничтоженных наркотических средств: героин, масло каннабиса, конопля и курительные смеси.

Наркотики сожгли в печи одного из предприятий Уссурийска, под надзором специально созданной комиссии. Сжигание вещественных доказательств по уголовным и административным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, является обязательной процедурой, предусмотренной законодательством.

Михаил Грач.

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