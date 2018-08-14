В Малави местные жители напали на журналистов Би-би-си, приняв их за вампиров
Жители деревни в Малави напали на съемочную группу
Жители деревни в Малави напали на съемочную группу
На севере страны
Колдунов также обвиняют в вампиризме. Считается, что колдун, выпивший детской крови, становится гораздо сильнее, и богатые клиенты оплачивают этот ритуал, чтобы затем получить от колдуна «удачу и успех».
В расследовании принял участие африканский журналист из Ганы, известный под псевдонимом Анас Аремейо Анас. Он обратился к одному из колдунов, представившись бизнесменом, которому потребовалась удача в новом деле.
Колдун явился на назначенную встречу под покровом ночи и сказал, что может убить ребенка, а затем выпить его кровь, чтобы «бизнесмену» сопутствовал успех. Но их разговор прервали местные жители, которые приняли Анаса и членов съемочной группы
На видеокадрах видно, как группа рассерженных людей угрожает убить журналистов, забрасывает их камнями и разбивает автомобиль, на котором они приехали.
Им удалось убежать от разъяренной толпы и найти спасение у полицейских и старейшины деревни. После инцидента было принято решение прекратить расследование. Колдуну также удалось бежать.
С сентября по декабрь 2017 года по меньшей мере девять человек, обвиненных в вампиризме, были убиты без суда и следствия жителями деревень. Сотни человек задержаны за самосуд.