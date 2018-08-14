18-летний парень утонул в Братском водохранилище
Сейчас его тело ищут спасатели.
Сейчас его тело ищут спасатели.
18-летний молодой человек утонул в Братском водохранилище недалеко от базы отдыха «Тимур». Днем 12 августа он отдыхал на пляже вместе с двумя подругами, когда они решили искупаться, сообщает Братская студия телевидения. Молодой парень и еще одна девушка шли впереди, их подруга чуть сзади. В
Спасатели предполагают, что причиной трагедии могло стать неровное дно и температура воды — на улице было жарко, однако вода не успела достаточно прогреться для купания. Молодой человек утонул практический сразу.