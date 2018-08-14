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05:02 (мск), источник: АиФ Иркутск

18-летний парень утонул в Братском водохранилище

Сейчас его тело ищут спасатели.

18-летний молодой человек утонул в Братском водохранилище недалеко от базы отдыха «Тимур». Днем 12 августа он отдыхал на пляже вместе с двумя подругами, когда они решили искупаться, сообщает Братская студия телевидения. Молодой парень и еще одна девушка шли впереди, их подруга чуть сзади. В какой-то момент парень и девушка оступились и начали тонуть, девушка позади успела вытащить подругу, а вот парень уже скрылся из виду.

Спасатели предполагают, что причиной трагедии могло стать неровное дно и температура воды — на улице было жарко, однако вода не успела достаточно прогреться для купания. Молодой человек утонул практический сразу.

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