18-летний парень утонул в Братском водохранилище

18-летний молодой человек утонул в Братском водохранилище недалеко от базы отдыха «Тимур». Днем 12 августа он отдыхал на пляже вместе с двумя подругами, когда они решили искупаться, сообщает Братская студия телевидения. Молодой парень и еще одна девушка шли впереди, их подруга чуть сзади. В какой-то момент парень и девушка оступились и начали тонуть, девушка позади успела вытащить подругу, а вот парень уже скрылся из виду.