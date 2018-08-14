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05:13 (мск), источник: АиФ Иркутск

Учебный артиллерийский снаряд нашли в лесу Шелеховского района

Находка не несла угрозы населения, потому что в ней не было взрывчатых веществ.

Артиллерийский снаряд нашел мужчина в лесу недалеко от поселка Пионерск Шелеховского района. Он позвонил в дежурную часть, и на место выехали кинолог с собакой, сапер, полицейские и спасатели, сообщила 13 августа пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области.

Они обследовали находку и выяснили, что это учебный артиллерийский снаряд, у которого отсутствует маркировка и есть следы коррозии. Опасности для людей она не представляет, поскольку в ней нет взрывчатых веществ. Сейчас по факту обнаружения снаряда проводится проверка.

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