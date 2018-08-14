В Приморье из воинской части сбежал солдат

В Приморье из воинской части, расположенной в поселке Рыбачий сбежал солдат, сообщает РИА VladNews.

Известно, что 18-летний Ковальчук Денис пропал 3 августа 2018 года около 13:00.

«Если вы видели этого парня, просьба сообщить по контактным телефонам:2611546 — Дежурный по части, 2611548- оперативный Дежурный, 89244267425 — начальник оперативной группы», — говорится в сообщении.

Пользователи социальных сетей негативно восприняли такую информацию и заверили, что «просто так с армии не бегут».