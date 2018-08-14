В Приморье мстительный мужчина от обиды испортил дорогой джип

По информации прокуратуры Приморья, в Находке местный житель предстанет перед судом за умышленное повреждение внедорожника. Гражданин 1989 года рождения обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба. Речь идёт о первой части 167 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

Инцидент случился в этом году 9 января в жилом квартале по Находкинскому проспекту. Пьяный мужчина поскользнулся рядом с Toyota Land Cruiser и ударился об автомобиль плечом. Разозлившийся мужчина решил отомстить владельцу машину, посчитав, что он неправильно её припарковал, и повредил транспортное средство.

Причинённый ущерб достиг 33 тысяч рублей. Буйный человек свою вину полностью признал, но от уголовной ответственности уйти не смог. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.