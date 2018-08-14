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05:28 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье мстительный мужчина от обиды испортил дорогой джип

В Приморье мужчина, обидевшийся на неправильно припаркованный джип, пойдёт под суд. Житель Находки поскользнулся и ударился об машину, что и вывело его из себя, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации прокуратуры Приморья, в Находке местный житель предстанет перед судом за умышленное повреждение внедорожника. Гражданин 1989 года рождения обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба. Речь идёт о первой части 167 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

Инцидент случился в этом году 9 января в жилом квартале по Находкинскому проспекту. Пьяный мужчина поскользнулся рядом с Toyota Land Cruiser и ударился об автомобиль плечом. Разозлившийся мужчина решил отомстить владельцу машину, посчитав, что он неправильно её припарковал, и повредил транспортное средство.

Причинённый ущерб достиг 33 тысяч рублей. Буйный человек свою вину полностью признал, но от уголовной ответственности уйти не смог. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что жители Владивостока наказали шумного соседа. Жители одного из домов по улице Шкипера Гека несколько месяцев воевали с местным автовладельцем. Мужчина то и дело гонял возле дома по ночам, мешая соседям спать. Наконец, терпение людей кончилось — любителю гонок залепили глушитель монтажной пеной.

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