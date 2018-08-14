В Минусинске беременная женщина провалилась в открытый люк
Обошлось без серьезных травм.
Обошлось без серьезных травм.
В Минусинске около здания женской консультации в открытый люк упала беременная женщина, пишет sreda24.ru.
33-летнюю местную жительницу на прием к врачу привез муж. Свободных мест на парковке не было, поэтому он остановился на обочине. Женщина вышла из машины, не заметила заросший травой колодец и провалилась в него. Супруг помог ей выбраться. Обошлось без серьезных травм — у беременной только ушибы и испуг.
В «Минусинском городском хозяйстве» сообщили, что в этом месте крышку на люк устанавливали, но скорее всего ее
Врачи расположенной рядом женской консультации пояснили, что это не первый подобный случай. Похожий инцидент произошел в прошлом году — тогда прохожий также упал в открытый люк.