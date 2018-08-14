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05:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Минусинске беременная женщина провалилась в открытый люк

Обошлось без серьезных травм.

В Минусинске около здания женской консультации в открытый люк упала беременная женщина, пишет sreda24.ru.

33-летнюю местную жительницу на прием к врачу привез муж. Свободных мест на парковке не было, поэтому он остановился на обочине. Женщина вышла из машины, не заметила заросший травой колодец и провалилась в него. Супруг помог ей выбраться. Обошлось без серьезных травм — у беременной только ушибы и испуг.

В «Минусинском городском хозяйстве» сообщили, что в этом месте крышку на люк устанавливали, но скорее всего ее кто-то снял. Сразу после ЧП колодец накрыли деревянным настилом. Коммунальщики пообещали, что в ближайшее время люк закроют металлической крышкой.

Врачи расположенной рядом женской консультации пояснили, что это не первый подобный случай. Похожий инцидент произошел в прошлом году — тогда прохожий также упал в открытый люк.

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