В Минусинске беременная женщина провалилась в открытый люк

В Минусинске около здания женской консультации в открытый люк упала беременная женщина, пишет sreda24.ru.

33-летнюю местную жительницу на прием к врачу привез муж. Свободных мест на парковке не было, поэтому он остановился на обочине. Женщина вышла из машины, не заметила заросший травой колодец и провалилась в него. Супруг помог ей выбраться. Обошлось без серьезных травм — у беременной только ушибы и испуг.

В «Минусинском городском хозяйстве» сообщили, что в этом месте крышку на люк устанавливали, но скорее всего ее кто-то снял. Сразу после ЧП колодец накрыли деревянным настилом. Коммунальщики пообещали, что в ближайшее время люк закроют металлической крышкой.