Morgan Stanley отказался от покупки последнего объекта Stockmann в России

Решение воздержаться от сделки принято в связи с новыми американскими санкциями против России, говорит один из собеседников газеты.

«Невский центр» (общая площадь 103 тыс. кв. м) расположен на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. Объект после реконструкции (на что Stockmann Group потратила €170 млн) был открыт в 2010 году. Этот торговый комплекс — последний объект Stockmann в России: в 2015 году ритейлер объявил о продаже своих универмагов в России Reviva Holdings Ltd (владеет компанией «Дебрусс», развивающей в России по франшизе универмаги британской марки Debenhams).