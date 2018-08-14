Morgan Stanley отказался от покупки последнего объекта Stockmann в России
Американский фонд Morgan Stanley отказался от приобретения торгового комплекса «Невский центр» в
Американский фонд Morgan Stanley отказался от приобретения торгового комплекса «Невский центр» в
Решение воздержаться от сделки принято в связи с новыми американскими санкциями против России, говорит один из собеседников газеты.
Запрос в Morgan Stanley остался без ответа. Представитель Colliers International (брокер, который продает «Невский центр») и Анна Бьярлэнд, руководитель департамента коммуникаций финской Stockmann Group (владелец объекта), от комментариев отказались.
«Невский центр» (общая площадь 103 тыс. кв. м) расположен на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. Объект после реконструкции (на что Stockmann Group потратила €170 млн) был открыт в 2010 году. Этот торговый комплекс — последний объект Stockmann в России: в 2015 году ритейлер объявил о продаже своих универмагов в России Reviva Holdings Ltd (владеет компанией «Дебрусс», развивающей в России по франшизе универмаги британской марки Debenhams).
В феврале сообщалось, что Stockmann договорился о продаже «Невского центра». Единственным оставшимся претендентом был Morgan Stanley.