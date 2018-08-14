В Ветлужанке Toyota врезалась в иномарку с 15-летним водителем и отлетела в автобус

Накануне в 20:10 на улице Словцова в Красноярске произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota ехал по Словцова в сторону Чернышова и решил повернуть через встречную полосу налево. Во время поворота он не уступил дорогу автомобилю Renault, который двигался во встречном направлении и имел преимущество. За рулем иномарки находился 15-летний водитель.

В результате два автомобиля столкнулись. После этого Toyota отлетела в автобус, который стоял на остановке. 45-летний водитель японского авто скончался на месте от полученных травм. Больше в аварии никто не пострадал.

В ГИБДД рассказали, что сейчас выясняется, как подросток без прав оказался за рулем автомобиля. С его родителями будет проведена работа по пресечению подобных фактов в дальнейшем.