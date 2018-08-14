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10:01 (мск), источник: АиФ Новосибирск

У новосибирца нашли 2 кг золота, ему грозит срок

Сибиряк купил золото незаконно.

Источник: Reuters

В Новосибирске мужчине, который незаконно приобрел и хранил 2 кг золота, грозит срок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Житель Новосибирска в возрасте 47 лет пойдет под суд за то, что купил и хранил 2 кг золота. Стоимость слитков, обнаруженных у него, составляет порядка 6 млн рублей.

Обвинение утвердили в прокуратуре НСО, мужчину обвиняют в «незаконной сделке с драгоценным металлом и хранении драгоценного металла, совершенные в особо крупном размере».

Расследованием занимался следственный отдел управления ФСБ по Новосибирской области. Сибиряк купил в апреле этого года у неустановленного продавца 11 слитков сплава золота.

Масса золотых слитков — больше 2 килограммов. Стоимость оценивается в районе 6 миллионов рублей. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

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