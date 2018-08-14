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06:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае вновь начала расти

Огнём охвачено порядка 270 тыс. га леса.

Источник: AP 2018

В Красноярском крае 14 августа действуют 84 лесных пожара на общей площади 270,9 тыс. га. Площадь и количество возгораний за сутки выросли — 13 августа в регионе было зарегистрировано 65 лесных пожаров на общей площади 230,4 тыс. га.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, за прошедшие сутки огнеборцы региона ликвидировали 31 лесной пожар на общей площади 22,2 тыс. га. В тушении были задействованы более 760 человек, около 60 единиц техники, 15 воздушных судов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края из-за лесных пожаров с 22 июня действует режим ЧС.

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