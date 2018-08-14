Площадь лесных пожаров в Красноярском крае вновь начала расти

Источник: AP 2018

В Красноярском крае 14 августа действуют 84 лесных пожара на общей площади 270,9 тыс. га. Площадь и количество возгораний за сутки выросли — 13 августа в регионе было зарегистрировано 65 лесных пожаров на общей площади 230,4 тыс. га.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, за прошедшие сутки огнеборцы региона ликвидировали 31 лесной пожар на общей площади 22,2 тыс. га. В тушении были задействованы более 760 человек, около 60 единиц техники, 15 воздушных судов.