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06:53 (мск), источник: АиФ Иркутск

58-летнюю предпринимательницу застрелили в Усть-Куте

Ее тело нашли в квартире с огнестрельными ранениями.

Источник: РИА "Новости"

Тело 58-летней женщины, которая занималась предпринимательской деятельностью, нашли в ее квартире в Усть-Куте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает 14 августа пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Накануне в полицию обратились родственники погибшей и рассказали, что она долго не выходит на связь, что ей не свойственно. Полицейские и родственники вскрыли квартиру, расположенную в доме по улице Кирова, где и обнаружили ее тело с огнестрельными ранениями.

Следователи не исключают, что убийство было совершено из-за корыстных побуждений или по найму. Сейчас они выясняют все детали произошедшего, убийцу разыскивают. Тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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