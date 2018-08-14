58-летнюю предпринимательницу застрелили в Усть-Куте

Тело 58-летней женщины, которая занималась предпринимательской деятельностью, нашли в ее квартире в Усть-Куте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает 14 августа пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Накануне в полицию обратились родственники погибшей и рассказали, что она долго не выходит на связь, что ей не свойственно. Полицейские и родственники вскрыли квартиру, расположенную в доме по улице Кирова, где и обнаружили ее тело с огнестрельными ранениями.