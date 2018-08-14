58-летнюю предпринимательницу застрелили в Усть-Куте
Ее тело нашли в квартире с огнестрельными ранениями.
Ее тело нашли в квартире с огнестрельными ранениями.
Тело 58-летней женщины, которая занималась предпринимательской деятельностью, нашли в ее квартире в
Накануне в полицию обратились родственники погибшей и рассказали, что она долго не выходит на связь, что ей не свойственно. Полицейские и родственники вскрыли квартиру, расположенную в доме по улице Кирова, где и обнаружили ее тело с огнестрельными ранениями.
Следователи не исключают, что убийство было совершено