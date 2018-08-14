Осужденный в США узбекистанец получил 20 лет за покушение в тюрьме

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Ассошиэйтед Пресс.

Курбанов признал себя виновным в суде Лос-Анджелеса в покушении на жизнь федерального служащего. В 2016 году он напал на охранника с ножом и пытался перерезать ему горло. Пострадавшего удалось спасти.

Курбанов, получивший в США статус беженца, был задержан в 2013 году за намерение совершить теракт против военных и гражданских лиц в США в День независимости 4 июля.