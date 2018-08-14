В Чусовом произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса
Легковушка влетела в ПАЗ.
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Легковушка влетела в ПАЗ.
Смертельная авария произошла в Чусовом 13 августа.
Как сообщает
К месту выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.
Очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что на мосту столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и иномарка. В ДТП погиб мужчина, ещё несколько человек получили тяжёлые травмы.
По факту ДТП проводится проверка.