В Чусовом произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о столкновении транспортных средств на улице Заозёрная поступило в 21.27 по местному времени.

Очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что на мосту столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и иномарка. В ДТП погиб мужчина, ещё несколько человек получили тяжёлые травмы.