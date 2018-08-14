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08:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Чусовом произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

Легковушка влетела в ПАЗ.

Смертельная авария произошла в Чусовом 13 августа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о столкновении транспортных средств на улице Заозёрная поступило в 21.27 по местному времени.

К месту выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

Очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что на мосту столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и иномарка. В ДТП погиб мужчина, ещё несколько человек получили тяжёлые травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

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