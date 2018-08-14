Автоледи врезалась в троллейбус, есть пострадавший.

В Челябинске 13 августа произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Новороссийской в Ленинском районе иномарка протаранила троллейбус, пострадала сама женщина-водитель, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на городское ГИБДД.