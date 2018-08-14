Автоледи врезалась в троллейбус, есть пострадавший
Автоледи врезалась в троллейбус, есть пострадавший.
Автоледи врезалась в троллейбус, есть пострадавший.
В Челябинске 13 августа произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Новороссийской в Ленинском районе иномарка протаранила троллейбус, пострадала сама
Авария случилась в 22.40 часов напротив дома № 122/1 на улице Новороссийская. Водитель автомобиля «Форд Фьюжн» — 34-летняя женщина, не справилась с управлением, выехала по полосу встречного движения и совершила столкновение с троллейбусом ЗИУ, которым управляла 37-летняя женщина.
В результате ДТП травмировалась водитель иномарки, ей рекомендовано амбулаторное лечение.