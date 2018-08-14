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08:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Автоледи врезалась в троллейбус, есть пострадавший

Автоледи врезалась в троллейбус, есть пострадавший.

В Челябинске 13 августа произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Новороссийской в Ленинском районе иномарка протаранила троллейбус, пострадала сама женщина-водитель, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на городское ГИБДД.

Авария случилась в 22.40 часов напротив дома № 122/1 на улице Новороссийская. Водитель автомобиля «Форд Фьюжн» — 34-летняя женщина, не справилась с управлением, выехала по полосу встречного движения и совершила столкновение с троллейбусом ЗИУ, которым управляла 37-летняя женщина.

В результате ДТП травмировалась водитель иномарки, ей рекомендовано амбулаторное лечение.

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