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08:23 (мск), источник: Noi.md

Подробности вынужденной посадки самолета в Штефан-Водэ. Дело расследуется

Орган гражданской авиации Республики Молдова был проинформирован о том, что 12 августа в 19:50 легкий самолет SOKATA TB-9 с регистрационным номером YR-BDH (Румыния), осуществляющий частный рейс из Коркмаза в Хорешты, совершил экстренную посадку возле села Фештелица Штефан-Водского района.

Специалисты Органа гражданской авиации выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств полета, сообщает Noi.md.

Было констатировано, что полет выполнялся в соответствии с правилами VFR (Visual Flight Rules). На высоте 762 метров пилот обнаружил некоторые неисправности, поэтому принял решение совершить вынужденную посадку за пределами аэродрома.

В результате этого маневра никто не пострадал, все люди, находящиеся на борту, были успешно высажены. В то же время самолет получил незначительные повреждения.

Орган гражданской авиации направил отчет о проверке Министерству экономики в целях инициирования расследования причин авиационного происшествия.

Следует отметить, что в Республике Молдова расследование авиационных происшествий и инцидентов входит в компетенции Министерства экономики, в рамках которого создана Комиссия по постоянным расследованиям. В состав этой комиссии входят и эксперты Органа гражданской авиации. Результаты будут опубликованы после завершения расследования.

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