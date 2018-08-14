Подробности вынужденной посадки самолета в Штефан-Водэ. Дело расследуется
Орган гражданской авиации Республики Молдова был проинформирован о том, что 12 августа в 19:50 легкий самолет SOKATA TB-9 с регистрационным номером
Орган гражданской авиации Республики Молдова был проинформирован о том, что 12 августа в 19:50 легкий самолет SOKATA TB-9 с регистрационным номером
Специалисты Органа гражданской авиации выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств полета, сообщает Noi.md.
Было констатировано, что полет выполнялся в соответствии с правилами VFR (Visual Flight Rules). На высоте 762 метров пилот обнаружил некоторые неисправности, поэтому принял решение совершить вынужденную посадку за пределами аэродрома.
В результате этого маневра никто не пострадал, все люди, находящиеся на борту, были успешно высажены. В то же время самолет получил незначительные повреждения.
Следует отметить, что в Республике Молдова расследование авиационных происшествий и инцидентов входит в компетенции Министерства экономики, в рамках которого создана Комиссия по постоянным расследованиям. В состав этой комиссии входят и эксперты Органа гражданской авиации. Результаты будут опубликованы после завершения расследования.