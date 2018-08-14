Подробности вынужденной посадки самолета в Штефан-Водэ. Дело расследуется

Специалисты Органа гражданской авиации выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств полета, сообщает Noi.md.

Было констатировано, что полет выполнялся в соответствии с правилами VFR (Visual Flight Rules). На высоте 762 метров пилот обнаружил некоторые неисправности, поэтому принял решение совершить вынужденную посадку за пределами аэродрома.

В результате этого маневра никто не пострадал, все люди, находящиеся на борту, были успешно высажены. В то же время самолет получил незначительные повреждения.

Орган гражданской авиации направил отчет о проверке Министерству экономики в целях инициирования расследования причин авиационного происшествия.