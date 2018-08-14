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08:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник

Американскому школьнику Эмметту Брюэру (Emmett Brewer) удалось взломать точную копию сайта избирательной системы в США и изменить результаты выборов в штате Флорида. Об этом сообщает телевизионная служба PBS.

Организаторы ежегодной конвенции хакеров DEFCON предложили 11-летнему Брюэру и другим участникам конференции взломать 13 страниц, связанных с национальной системой голосования. Организаторы дали юным хакерам 10 минут на то, чтобы те получили доступ к точным копиям сайтов избирательных систем. В мероприятии приняли участие 50 детей в возрасте от восьми до 16 лет.

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Мальчику удалось справиться с заданием всего за несколько минут: он изменил данные в разделе с результатами голосования, осуществив SQL-инъекцию. Подобный трюк удалось повторить и 30 другим участникам, однако им на это потребовалось больше времени.

В Национальной ассоциации государственных секретарей заявили, что готовы работать с победителями конкурса, чтобы усилить защиту избирательных систем от хакерских атак. Однако представители организации выразили сомнения в том, насколько качественно организаторам удалось скопировать госсайты для голосований.

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