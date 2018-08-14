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08:37 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области осудили бывшего главу избиркома

Экс-председатель участковой избирательной комиссии Называевским городским судом приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в девять месяцев за присвоение 2,5 тыс. рублей, предназначенных для выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда членам участковой избирательной комиссии.

36-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

Осужденный возглавлял участковую избирательную комиссию в феврале 2013 года в ходе проведения выборов депутатов Законодательного собрания Омской области. Вину в совершении преступления он признал полностью, возместив причиненный материальный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.

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