В Омской области осудили бывшего главу избиркома

36-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).
Осужденный возглавлял участковую избирательную комиссию в феврале 2013 года в ходе проведения выборов депутатов Законодательного собрания Омской области. Вину в совершении преступления он признал полностью, возместив причиненный материальный ущерб.
Приговор в законную силу не вступил.