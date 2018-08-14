В Омской области осудили бывшего главу избиркома

Экс-председатель участковой избирательной комиссии Называевским городским судом приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в девять месяцев за присвоение 2,5 тыс. рублей, предназначенных для выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда членам участковой избирательной комиссии.