Учёные: три байкальских залива особенно загрязнены фекалиями от турбаз

К неутешительным выводам пришли учёные Лимнологического института СО РАН, исследовавшие санитарно-микробиологическое состояние воды озера Байкал: колиформные бактерии обнаружились во всех исследованных заливах Малого Моря, но самые высокие их значения зарегистрированы в заливах Мухор, Хужир-Нугайский и Иркутская Губа. Это говорит о неэффективной работе очистных сооружений. Такой вывод можно сделать из официальной информации, опубликованной на сайте Сибирского отделения РАН.

Исследователи отмечают, что на побережье вышеперечисленных заливов находится неимоверное количество турбаз, владельцы которых особенно не скрывают, что сливают в озеро фекальные массы. Потенциальную эпидемическую опасность усиливает то обстоятельство, что 90% населенных пунктов вокруг Байкала не имеют ни водопровода, ни канализации, ни очистных сооружений.

К тому же, по подсчетам экологов, от катеров, яхт, теплоходов, которые швартуются на территории Иркутской области, ежегодно образуется 25 тысяч тонн жидких отходов, но только две тысячи тонн сдаются на переработку. А это значит, 92% всех нечистот сливают в Байкал.