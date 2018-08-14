Учёные: три байкальских залива особенно загрязнены фекалиями от турбаз
Речь идёт о высоких значениях колиформов, выявленных в заливах Мухор,
Речь идёт о высоких значениях колиформов, выявленных в заливах Мухор,
К неутешительным выводам пришли учёные Лимнологического института СО РАН, исследовавшие
Исследователи отмечают, что на побережье вышеперечисленных заливов находится неимоверное количество турбаз, владельцы которых особенно не скрывают, что сливают в озеро фекальные массы. Потенциальную эпидемическую опасность усиливает то обстоятельство, что 90% населенных пунктов вокруг Байкала не имеют ни водопровода, ни канализации, ни очистных сооружений.
К тому же, по подсчетам экологов, от катеров, яхт, теплоходов, которые швартуются на территории Иркутской области, ежегодно образуется 25 тысяч тонн жидких отходов, но только две тысячи тонн сдаются на переработку. А это значит, 92% всех нечистот сливают в Байкал.
Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам июньского обследования прибрежных вод Байкала обстановку на одном из пляжей (устье р. Тыя — губа Сеногда) учёные назвали «особо удручающей». Там обнаружены массовые выбросы гниющих водорослей, от которых идёт ужасный запах. В основном это спирогира.