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09:50 (мск), источник: БЕЛТА

В Лельчицком районе подростки на мотоцикле врезались в трактор

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лельчицкий РОСК проводит проверку по факту ДТП с участием двух несовершеннолетних жителей агрогородка Дзержинск, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Авария произошла 10 августа примерно в 9.20. Два родных брата 15 и 16 лет ехали на мотоцикле по гравийной дороге в лесном массиве вблизи агрогородка Дзержинск. На закруглении дороги мотоцикл выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трактором, за рулем которого находился житель Брестской области. В результате ДТП несовершеннолетние в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

«Установлено, что мотоцикл принадлежит отчиму парней. Транспортное средство не зарегистрировано, техосмотр не пройден, отсутствует страховое свидетельство. Братья не имели права управления транспортными средствами», — отметила Мария Кривоногова.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе кто из ребят управлял мотоциклом. Назначены экспертные исследования, собирается характеризующий материал на участников ДТП, семью несовершеннолетних.

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