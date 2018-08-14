В Лельчицком районе подростки на мотоцикле врезались в трактор

Авария произошла 10 августа примерно в 9.20. Два родных брата 15 и 16 лет ехали на мотоцикле по гравийной дороге в лесном массиве вблизи агрогородка Дзержинск. На закруглении дороги мотоцикл выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трактором, за рулем которого находился житель Брестской области. В результате ДТП несовершеннолетние в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.