30 тысяч бутылок с нелегальными коктейлями изъято в Новосибирской области

В Новосибирской области накрыли большую партию нелегальной выпивки. Судя по фотографиям Росалкогольрегулирования, это спиртные коктейли Blazer. Они были не зафиксированы в ЕГАИС — Единой государственной автоматизированной информационной системе, как сейчас требует закона. Иначе говорят, оказались в теневом рынке.

Запасы нелегальных коктейлей сотрудники Росалкогольрегулирования нашли, когда проверяли компанию ООО «Камелот».

— Осмотрели складское помещение, расположенное на улице Кубовая в Новосибирском районе Новосибирской области, и обнаружили более 30 тысяч бутылок пивных напитков, произведенных ООО «Вкусная идея». Информация о происхождении сырья для производства данной продукции отсутствовала в ЕГАИС, — сообщает окружное управление ведомства.

Не смотря на то, что продукт — нелегальный, он может оказаться «съедобным». Это специалисты сейчас проверяют.