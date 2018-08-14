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09:42 (мск), источник: "Российская газета"

Причиной падения самолета в Новосибирске стала «ошибка новичка»

В качестве приоритетной версии крушения легкомоторного самолета Cirrus, разбившегося в лесной зоне Заельцовского района Новосибирска, в прокуратуре назвали «ошибку новичка». Как рассказал на пресс-конференции руководитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Денис Костенко, пилот, вероятнее всего, попал в туман и был дезориентирован.

Источник: РИА "Новости"

По словам Костенко, владелец самолета, сидевший за штурвалом, не имел разрешения на полет в условиях ограниченной видимости и по сути нарушил закон, поднявшись в небо в условиях тумана. Кроме того, у мужчины не было большого опыта пилотирования, он «налетал» не более ста часов.

Самолет упал в черте Новосибирска 25 июля ранним утром, он вылетел из местного аэродрома «Северный» в сторону Томска в 6:10 по местному времени, но в пункте назначения его так и не дождались. К обеду обломки самолета и тело его владельца, томского бизнесмена, были обнаружены в лесу на окраине города. В тот же день Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полета, повлекшем гибель человека.

Как уточнил Денис Костенко, за первые шесть месяцев 2018 года на подконтрольной его ведомству территории произошло три авиакатастрофы, в которых погибло семь человек. Всего же было зафиксировано 53 авиационных события: помимо аварий, произошло семь повреждений воздушных судов и 43 инцидента.

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