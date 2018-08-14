Причиной падения самолета в Новосибирске стала «ошибка новичка»

Источник: РИА "Новости"

По словам Костенко, владелец самолета, сидевший за штурвалом, не имел разрешения на полет в условиях ограниченной видимости и по сути нарушил закон, поднявшись в небо в условиях тумана. Кроме того, у мужчины не было большого опыта пилотирования, он «налетал» не более ста часов.

Самолет упал в черте Новосибирска 25 июля ранним утром, он вылетел из местного аэродрома «Северный» в сторону Томска в 6:10 по местному времени, но в пункте назначения его так и не дождались. К обеду обломки самолета и тело его владельца, томского бизнесмена, были обнаружены в лесу на окраине города. В тот же день Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полета, повлекшем гибель человека.