В курортном поселке Крыма загорелся автомобиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Автопожар произошел накануне в курортном поселке Поповка Сакского района, пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Автопожар произошел накануне в курортном поселке Поповка Сакского района, пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
Возгорание автомобиля ВАЗ-2106 произошло на улице Донецкой. Огонь уничтожил капот на площади 1 кв м. В течение 15 минут спасатели ликвидировали пожар.
Причины происшествия выясняют эксперты.