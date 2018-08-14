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09:48 (мск), источник: РИА Крым

В курортном поселке Крыма загорелся автомобиль

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Автопожар произошел накануне в курортном поселке Поповка Сакского района, пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Возгорание автомобиля ВАЗ-2106 произошло на улице Донецкой. Огонь уничтожил капот на площади 1 кв м. В течение 15 минут спасатели ликвидировали пожар.

Причины происшествия выясняют эксперты.

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