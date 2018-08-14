Воронежцы объявили охоту на злоумышленника, угрожающего их жизням в «Олимпике»

Напомним, ранее в группе парка появилось сообщение от пользователя, который рассказал, что проезжая по одному из спусков, он обнаружил натянутую там леску, из-за которой едва не упал на высокой скорости и порезал руку. В комментариях к посту многие участники обсуждения подтвердили, что также сталкивались с этой ситуацией и отметили, что подобная нелепая «шутка» может стать причиной трагедии.