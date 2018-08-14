В Югре кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей

Отмечается, что в полицию обратился представитель одного из банков в городе Урай, заявивший о хищении денежных средств. Он пояснил, что
«Установлено, что мужчина пытался обналичить денежные средства в сумме 400 рублей со своей банковской карты. После нескольких неудачных попыток он обратился за помощью в банк к кассиру. По своей невнимательности последняя отдала клиенту 400 тысяч рублей», — рассказали в УМВД.
«С его слов, он надеялся, что кассир не обнаружит ошибку», — добавили в полиции, уточнив, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже, а мужчина находится под подпиской о невыезде.