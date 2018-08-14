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09:40 (мск), источник: РИА Новости

В Югре кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 авг — РИА Новости. Кассир отделения банка в Ханты-Мансийском автономном округе выдала безработному вместо 400 рублей в тысячу раз больше, мужчина скрылся с деньгами, но был задержан, сообщает региональное управление МВД.

Отмечается, что в полицию обратился представитель одного из банков в городе Урай, заявивший о хищении денежных средств. Он пояснил, что оператор-кассир ошибочно выдала одному из клиентов вместо 400 рублей 400 тысяч. Клиент, не сообщив об ошибке специалисту, покинул банк. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый безработный местный житель.

«Установлено, что мужчина пытался обналичить денежные средства в сумме 400 рублей со своей банковской карты. После нескольких неудачных попыток он обратился за помощью в банк к кассиру. По своей невнимательности последняя отдала клиенту 400 тысяч рублей», — рассказали в УМВД.

В ведомстве пояснили, что мужчина успел потратить только 600 рублей, купив алкоголь, а остальные деньги спрятал в диван.

«С его слов, он надеялся, что кассир не обнаружит ошибку», — добавили в полиции, уточнив, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже, а мужчина находится под подпиской о невыезде.

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