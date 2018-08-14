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10:32 (мск), источник: Sputnik.by

Citroën врезался в припаркованное авто и перевернулся в Минске

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Мужчину с черепно-мозговой травмой доставили в больницу после ДТП, которое произошло поздно вечером в понедельник на улице Горецкого в Минске. Он был за рулем автомобиля Citroën, который врезался в припаркованный Ford Mondeo.

Источник: Sputnik.by

Чтобы доставать пострадавшего из салона, потребовалась помощь спасателей.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Горецкого поступило 13 августа 2018 года в 21:43.

«Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что Citroën Xsara столкнулся с припаркованным легковым автомобилем Ford Mondeo и перевернулся на бок», — рассказали в Минском городском управлении МЧС.

Спасатели деблокировали водителя и передали его медикам, которые осмотрели пострадавшего. С предварительным диагнозом «черепномозговая травма средней степени, сочетанная травма» его госпитализировали в одну из столичных клиник.

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