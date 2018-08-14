Citroën врезался в припаркованное авто и перевернулся в Минске

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Мужчину с черепно-мозговой травмой доставили в больницу после ДТП, которое произошло поздно вечером в понедельник на улице Горецкого в Минске. Он был за рулем автомобиля Citroën, который врезался в припаркованный Ford Mondeo.