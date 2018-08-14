Citroën врезался в припаркованное авто и перевернулся в Минске
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Мужчину с
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Мужчину с
Чтобы доставать пострадавшего из салона, потребовалась помощь спасателей.
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«Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что Citroën Xsara столкнулся с припаркованным легковым автомобилем Ford Mondeo и перевернулся на бок», — рассказали в Минском городском управлении МЧС.
Спасатели деблокировали водителя и передали его медикам, которые осмотрели пострадавшего. С предварительным диагнозом «черепномозговая травма средней степени, сочетанная травма» его госпитализировали в одну из столичных клиник.