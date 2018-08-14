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10:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургских автоинспекторов отдали под суд за сокрытие смертельного ДТП

Ради «красивой» статистики.

Источник: УралИнформБюро

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС, которые скрыли аварию с погибшим велосипедистом. Их обвиняют по статье о совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В конце августа 2017 года на проезжей части съезда с улицы Московской на Объездную дорогу столкнулись ВАЗ-2110 и велосипедист. Последний получил травмы головы и туловища.

Как следует из материалов дела, на место ДТП выехали подсудимые. Чтобы не ухудшать статистические показатели ГИБДД, они составили ложную схему произошедшего и указали, что аварии не было. Кроме того, они забрали у пострадавшего велосипедиста документ с письменными объяснениями о травмах, полученных им в ДТП.

Фиктивные материалы инспекторы передали в отдел полиции, в результате в возбуждении уголовного дела по факту аварии было отказано. Спустя месяц после столкновения велосипедист скончался от полученных повреждений.

«В ходе следствия было допрошено 17 свидетелей, проведено пять очных ставок и 1 экспертиза. Несмотря на то, что инспекторы ДПС вину не признали, органам СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу», — добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Полицейским грозит до 4 лет лишения свободы.

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