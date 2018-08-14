Екатеринбургских автоинспекторов отдали под суд за сокрытие смертельного ДТП
Ради «красивой» статистики.
Ради «красивой» статистики.
В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС, которые скрыли аварию с погибшим велосипедистом. Их обвиняют по статье о совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
В конце августа 2017 года на проезжей части съезда с улицы Московской на Объездную дорогу столкнулись ВАЗ-2110 и велосипедист. Последний получил травмы головы и туловища.
Как следует из материалов дела, на место ДТП выехали подсудимые. Чтобы не ухудшать статистические показатели ГИБДД, они составили ложную схему произошедшего и указали, что аварии не было. Кроме того, они забрали у пострадавшего велосипедиста документ с письменными объяснениями о травмах, полученных им в ДТП.
«В ходе следствия было допрошено 17 свидетелей, проведено пять очных ставок и 1 экспертиза. Несмотря на то, что инспекторы ДПС вину не признали, органам СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу», — добавили в
Полицейским грозит до 4 лет лишения свободы.