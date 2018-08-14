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10:33 (мск), источник: Sputnik.md

Спецоперация полиции: что произошло в Молдове

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию проводит спецоперацию: на дороги республики вывели специальные автомобили —"капканы, которые займутся выявлением нарушителей ПДД.

Источник: Sputnik.md

«Сегодня Национальный инспекторат по патрулированию проводит комплексную операцию по соблюдению правил дорожного движения, выявляя водителей, которые превышают скоростной режим. Машины-“капканы” размещены на трассе Кишинев-Оргеев», — сообщили в инспекторате.

На севере страны, как предупредили в ведомстве, на трассе Бельцы-Фалешты полиция проверит, пристегивают ли водители ремни безопасности.

«Машины-“капканы” размещены на трассах M15, R6 и улице Н. Йорга в Бельцах», — добавили в инспекторате.

Ранее в ведомстве пояснили, что цель этих мер заключается в снижении числа ДТП, которые происходят по причине превышения скорости. Национальный инспекторат по патрулированию будет ежедневно оповещать о месте дислокации таких спецмашин.

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