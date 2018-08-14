Спецоперация полиции: что произошло в Молдове

Источник: Sputnik.md

«Сегодня Национальный инспекторат по патрулированию проводит комплексную операцию по соблюдению правил дорожного движения, выявляя водителей, которые превышают скоростной режим. Машины-“капканы” размещены на трассе Кишинев-Оргеев», — сообщили в инспекторате.

На севере страны, как предупредили в ведомстве, на трассе Бельцы-Фалешты полиция проверит, пристегивают ли водители ремни безопасности.

«Машины-“капканы” размещены на трассах M15, R6 и улице Н. Йорга в Бельцах», — добавили в инспекторате.