В Пермском районе погиб водитель
13 августа на автомобильной дороге «Городская свалка — Жебреи» произошло ДТП со смертельным исходом.
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13 августа на автомобильной дороге «Городская свалка — Жебреи» произошло ДТП со смертельным исходом.
Как уточняют в полиции, авария случилась на 11 километре дороги. 40-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и допустил наезд на дерево.
Автомобилист скончался на месте. По факту случившегося идет проверка.