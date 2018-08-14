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10:24 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском районе погиб водитель

13 августа на автомобильной дороге «Городская свалка — Жебреи» произошло ДТП со смертельным исходом.

Источник: Новости Перми

Как уточняют в полиции, авария случилась на 11 километре дороги. 40-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и допустил наезд на дерево.

Автомобилист скончался на месте. По факту случившегося идет проверка.

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