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10:26 (мск), источник: Вести - Пермь

Опасное благоустройство: кран протаранил автомобили

Опасной оказалась парковка автомобилей во дворе ТСЖ Паруса над Камой в Перми.

Источник: Вести - Пермь

Опасной оказалась парковка автомобилей во дворе ТСЖ «Паруса над Камой» в Перми. Машины получили серьезные повреждения во время работ по благоустройству. Происшествие оказалось нерядовым, теперь собственники пытаются найти прямого виновника.

От новенькой иномарки мало что осталось. Автомобиль Светланы Тахауевой стоял первым, на него пришелся основной удар. Только по самым приблизительным расчетам, в автосервисе она оставит почти полмиллиона рублей.

Мы как раз спускались с детьми сюда на парковку, и буквально пять минут, нам пришлось вернуться, приходим, а здесь как раз все это уже произошло. Если бы, получается, на пять минут раньше, мы бы оказались в этой ситуации.
Светлана Тахауева
владелец машины

На кадрах уличной камеры видно, как на парковку подъезжает большой кран и начинает проводить какие-то работы, затем машина неожиданно срывается с места и ударяет припаркованный транспорт. Представитель ТСЖ отходит в последний момент.

Задать вопрос председателю ТСЖ, который должен был обеспечить безопасность работ, сразу не удалось, его не оказалось на месте. По словам жильцов дома, на прием к нему попасть практически невозможно. Но через несколько минут мужчина появляется на улице. У него своя версия произошедшего.

Петр Морщинин, председатель ТСЖ «Паруса над Камой»: «Давайте мы сейчас ТСЖ привлечем. Вы знаете, что у нас машина дорогая?» Да, машины дорогие у всех. И тем не менее, мы ее оставляем на улице, уповая только на Бога.

Как выяснилось, председатель ТСЖ не отвечает не только за то, что происходит на парковке. В новом доме, сданном в 2006 году, уже необходимо делать косметический ремонт. В стенах появились дыры, а вмонтированное оборудование в любой момент может свалиться на голову.

Анна Чиркова, житель дома: «Вот этот вентиляционный люк открыт в течение двух лет, мы просим его каким-то образом закрепить».

Один из плюсов этого жилого комплекса — прекрасный вид на Каму. Многие из жильцов специально покупали квартиры ради этого, но столкнулись с другими, более приземленными проблемами.

Юристы уже дали свою оценку происходящему: «Мы знаем, что никакие ленты, ограждения не были установлены. На мой взгляд, как юриста, солидарная ответственность, как правления ТСЖ, либо иного ответственного органа и должностного лица, так и самого исполнителя этих работ».

Владельцы автомобилей пишут заявление в прокуратуру прямо на капоте своих разбитых машин. Если в этой истории не найти виновных, часть средств на ремонт придется заплатить из собственного кармана.

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