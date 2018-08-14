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10:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани водитель автобуса вылетел на «красный» свет и сбил ребенка

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Казани водитель автобуса вылетел на «красный» свет и сбил ребенка, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в понедельник днем на пересечении улиц Ленинградская и Максимова. Водитель автобуса «МАЗ» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, где сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу.

В результате аварии ребенок отделался ушибами и ссадинами.

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