В Казани водитель автобуса вылетел на «красный» свет и сбил ребенка
(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Казани водитель автобуса вылетел на «красный» свет и сбил ребенка, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
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(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Казани водитель автобуса вылетел на «красный» свет и сбил ребенка, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло в понедельник днем на пересечении улиц Ленинградская и Максимова. Водитель автобуса «МАЗ» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, где сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу.
В результате аварии ребенок отделался ушибами и ссадинами.