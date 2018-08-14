В Казани водитель автобуса вылетел на «красный» свет и сбил ребенка

ДТП произошло в понедельник днем на пересечении улиц Ленинградская и Максимова. Водитель автобуса «МАЗ» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, где сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу.