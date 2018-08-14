Четверо мужчин пострадали в массовой аварии в Нижнекамском районе Татарстана
(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Четверо мужчин пострадали в массовой аварии в Нижнекамском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Четверо мужчин пострадали в массовой аварии в Нижнекамском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о серьезном ДТП возле деревни Ильинка пришло накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112.
Дорогу не поделили сразу три автомобиля — грузовик Hyundai Porter и легковушки Daewoo и «Лада».
Сильнее всего в ДТП пострадал корейский автомобиль. От удара его выбросило на обочину дороги. Машина стала напоминать кусок искореженного металла: в результате аварии у авто разбиты бампер, фары, капот и лобовое стекло.
Четверо мужчин (водитель и пассажиры Daewoo) с различными травмами были госпитализированы в ГАУЗ «НЦРБ».
Прибывшие по вызову пожарные ПСЧ № 43 отключили аккумуляторы у разбитых машин, что исключило возможное возгорание.