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11:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

Четверо мужчин пострадали в массовой аварии в Нижнекамском районе Татарстана

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Четверо мужчин пострадали в массовой аварии в Нижнекамском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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Сообщение о серьезном ДТП возле деревни Ильинка пришло накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112.

Дорогу не поделили сразу три автомобиля — грузовик Hyundai Porter и легковушки Daewoo и «Лада».

Сильнее всего в ДТП пострадал корейский автомобиль. От удара его выбросило на обочину дороги. Машина стала напоминать кусок искореженного металла: в результате аварии у авто разбиты бампер, фары, капот и лобовое стекло.

Четверо мужчин (водитель и пассажиры Daewoo) с различными травмами были госпитализированы в ГАУЗ «НЦРБ».

Прибывшие по вызову пожарные ПСЧ № 43 отключили аккумуляторы у разбитых машин, что исключило возможное возгорание.

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