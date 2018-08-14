Под Воронежем насмерть сбили 2 пешеходов

На 5 км дороги Латная — Нижняя Ведуга и в селе Серебрянка Семилукского района нашли тела двух сбитых пешеходов в понедельник, 13 августа. Полиция устанавливает водителей, совершивших ДТП.

Водитель сбил насмерть 64-летнего жителя поселка Латное и уехал с места ДТП. Сообщение об аварии поступило в 22:15. А через 15 минут в селе Серебрянка на улице Центральной со следами наезда нашли 46-летнего пешехода. Житель села Кондрашовка умер на месте. Водитель, совершивший наезд, скрылся.