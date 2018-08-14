Сотрудники полиции разыскали пропавшего в Клявлинском районе 11-летнего мальчика

Сотрудники Межмуниципального отдела полиции незамедлительно приняли меры к розыску ребенка: установили и опросили родственников, соседей, осмотрели место жительства, а также составили и распространили ориентировки с фотографией мальчика и описанием одежды, в которой ушел мальчик, среди личного состава нарядов полиции и Росгвардии территориального отдела полиции и соседних регионов. К поискам подключились и местные жители.

В ходе оперативной работы сотрудники полиции осмотрели близлежащие сельские поселения, опросили местных жителей. Один из опрошенных пояснил, что видел похожего ребенка на дороге в с. Ойкино Клявлинского района. Поиски несовершеннолетнего сосредоточились в указанном направлении. В процессе осмотра местности жители указали сотрудникам полиции на водоем около с. Татарское Абдикеево Шенталинского района, где сезонно проживают рыбаки. Опросив мужчин, сотрудникам полиции стало известно, что мальчик в течении двух дней проживал с ними, пояснив, что он местный житель и родителям известно, где он находится. Ребенок был найден недалеко от стоянки рыбаков. По информации полицейских, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.